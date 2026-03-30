Андрей Воробьев: 25 апреля в Подмосковье состоится региональный субботник

Региональный субботник состоится в Подмосковье 25 апреля Традиционно он проходит каждую весну, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«25 апреля мы готовимся к традиционному мероприятию — к субботнику», — отметил Воробьев в ходе совещания с главами министерств и ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.

