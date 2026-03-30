Андрей Воробьев: 25 апреля в Подмосковье состоится региональный субботник
Фото - © Медиасток.рф
Региональный субботник состоится в Подмосковье 25 апреля Традиционно он проходит каждую весну, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«25 апреля мы готовимся к традиционному мероприятию — к субботнику», — отметил Воробьев в ходе совещания с главами министерств и ведомств.
Ранее губернатор Подмосковья рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.
«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.
