Восстановление всех высоковольтных линий в Сергиево-Посадском округе завершено

В Сергиево-Посадском округе успешно завершено восстановление работоспособности всех высоковольтных линий. Аварийные ситуации на всех фидерах, которые обеспечивают подачу электроэнергии до подстанций, устранены. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Ероханова.

Тем не менее остаются локальные аварии, связанные с отсутствием электроэнергии в отдельных домах и на улицах, отметила она.

Несмотря на завершение основного объема работ, бригады продолжают круглосуточное восстановление низковольтных линий (0,4 кВ), которые отвечают за подачу переменного тока к жилым и коммерческим объектам.

На данный момент 99% абонентов Сергиево-Посадского округа уже имеют доступ к электроэнергии, резюмировала Ероханова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что основная часть региона уже снова подключена к энергосети, однако работы на ряде участков еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.