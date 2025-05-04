Воробьев: электричество восстановлено в основной части Подмосковья после циклона

После обрушившегося на Подмосковье циклона, последствия которого энергетики посчитали наиболее тяжелыми за последние пятнадцать лет, идут четвертые сутки. Получилось восстановить электричество на основной части территорий, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах, возникали порывы в других. Объемы работ большие, починить все быстро тяжело», — рассказал губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил коллег из Воронежа, Брянска, Твери и Смоленска. Города отправили на усиление «Россетей Московского региона» дополнительные бригады специалистов.

Работы по «высокой стороне» практически закончили. Еще восстанавливают фидеры — высоковольтные линии по 110 кВ. Они доставляют электричество от питающих центров до потребителей, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Часто упавшие опоры расположены в болотистой местности. Для доступа к ним необходимы болотоходы и иная спецтехника. Предпринимаются действия, чтобы у специалистов ее было больше, отметил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Были сделаны шаги, чтобы максимально обеспечить электричеством потребителей. В одних местах это сделали на постоянной основе, в других использовали генераторы. Последние применяли на соцобъектах и для коммунальной инфраструктуры — водозаборных узлов, котельных, канализационных станций, подчеркнул губернатор Подмосковья.

«Низкой стороной» называют сети по 0,4 кВ, подводящие электричество к населенным пунктам. После того, как будут восстановлены фидеры, бригады перейдут туда. Там тоже нужно проделать большой объем работы, рассказал Воробьев.

Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей, отметил губернатор Подмосковья.

«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе — «Россети», «Мособлэнерго», главы, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — заявил Воробьев.

2 мая из-за урагана в Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи, а также 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Без света остались 26 тыс. человек.

Ранее генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет. Масштабы сопоставимы с аварийными отключениями, которые были в 2011 году во время ледяного дождя.