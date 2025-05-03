Гендир «Россети Московская область» Пятигор: авария была крупнейшей за 15 лет

Генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал 360.ru о том, что в компании знают о повреждениях, произошедших ночью 2 мая. Природное явление затронуло несколько округов Подмосковья.

Пострадали жители северо-запада, запада области. Речь идет о муниципальном округе Истра, Рузском муниципальном округе, Солнечногорске, Клине, Сергиевом Посаде, Дмитровском городском округе, Талдоме, отметил Пятигор.

«Это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет», — подчеркнул гендиректор «Россети Московский регион».

Во всех населенных пунктах проводится ремонтно-восстановительная работа. Масштабы произошедшего сопоставимы с аварийными отключениями, которые произошли в 2011 году во время ледяного дождя. Таким образом природное явление, которое произошло к тому же в мае месяце, изменило режим работы.

«Мобилизовались максимально. Стараемся в максимально короткие сроки вернуть свет в дома нашим клиентам», — подчеркнул гендиректор «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.