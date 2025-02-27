Воробьеву доложили сроки окончания модернизации теплоснабжения в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе 78 котельных и более 366 км теплосетей. Сейчас там реализуется масштабная программа модернизации системы теплоснабжения. 90% работ завершат в июне–октябре этого года, срок сдачи всех объектов — март 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сроки реализации программы, которая охватывает также Ликино-Дулево, Куровское и Дрезну, глава округа Руслан Заголовацкий обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«С 2021 по 2024 годы по концессии мы ввели в эксплуатацию 9 блочно-модульных котельных (БМК), построили 38 км тепломагистралей. Задача на 2025-й — запустить 6 БМК. Причем одна из них имеет особо важное значение. Речь о микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулево, где квартиры почти 15 тыс. жителей питает единственная котельная — от завода. В апреле планируем там пробно запустить новую БМК, чтобы проверить гидродинамику. И, надеюсь, в следующий отопительный сезон войдем уже с новой котельной», — рассказал Заголовацкий.

Две БМК появятся в Ликино-Дулеве, деревне Запутное, поселках Верея и Мисцево, а также в селе Хотеичи. Будут модернизированы котельные в Орехово-Зуеве — «Парковская», «Полянская», «Центр», «Карболит», «Северо-Западная», обслуживающая 4–6 микрорайоны. Также БМК приведут в порядок в Ликине-Дулеве и Куровском. В округе построят более 2 км теплосетей, а перемены коснутся 150 тыс. жителей.

Еще наметили большую работу по ремонту коллекторов. Модернизация завершится в Дрезне, на 3 участках в Куровском. Весной 2026 года в порядок приведут 4 участка в Орехово-Зуеве и 1 — в Ликине-Дулеве.

Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал губернатор.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.