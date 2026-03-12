Воробьев: в 2026 году больше всего МКД отремонтируют в Балашихе и Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в MAX рассказал, что в 2026 году продолжится реализация программы по капитальному ремонту МКД. Больше всего многоквартирных жилых домов в регионе в этом году планируют отремонтировать в Балашихе, Люберцах, Одинцово, Воскресенске, Химках.

«Мы продолжаем реализовывать программу по капитальному ремонту МКД Подмосковья. С 2023 по 2025 год привели в порядок более 5,7 тыс. многоквартирных домов, из них порядка 3 тыс. — только за прошлый год. На тематическом форуме обозначили стратегию на три года: до 2028 года отремонтируем почти 6 тыс. МКД. В этом году — свыше 2 тыс. домов. Кроме того, до 2031 года установим в домах четыре тысячи новых лифтов, произведенных на Серпуховском лифтостроительном заводе», — рассказал Воробьев.

По словам главы региона, отдельное внимание будет уделено военным городкам: ЗАТО Власиха, Краснознаменск, Молодежный, где живут семьи наших бойцов.

По словам Воробьева, с 2026 году в регионе будет меняться подход к ремонту МКД. Власти хотят сделать так, чтобы местному населению все было понятно. Ремонтом одного дома будет заниматься один подрядчик, который будет отвечать и за восстановление фасада, и за сети. Раньше эти задачи выполняли разные подрядчики.

Власти также планируют увеличить сроки действия контрактов. Их будут заключать сразу на три года, вместо одного, как ранее. В один контракт могут быть включены не более пяти МКД.

Также в 2026 году в регионе будет запущено техобслуживание домов. До конца года специалисты планируют проверить 2200 МКД. Цель проверки — определить реальное состояние коммуникаций и формировать программу по справедливости. Ремонт будут начинать с тех объектов, где ситуация сложнее всего.

Информацию об адресах домов, включенных в программу капитального ремонта, а также о запланированных сроках работ можно найти на специальной интерактивной карте, размещенной Фондом капремонта.

Параллельно власти региона ведут активную деятельность в новых территориях. С 2022 года силами подмосковных специалистов осуществляется восстановление Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За прошедший период было отремонтировано свыше 1500 объектов, включая многоквартирные дома, учебные заведения, медицинские учреждения, детские сады и дорожную инфраструктуру. Приблизительно 900 тысяч семей смогли вернуться к привычному жизненному укладу.

В текущем году продолжатся работы по ремонту жилых помещений, обновлению фасадов и благоустройству придомовых территорий. Контроль за качеством выполняемых работ на новых территориях обеспечивают более 170 наших инженеров и технических экспертов.

«Благодарю каждого, кто трудится в системе ЖКХ и помогает людям. Рассчитываю, что в этом году программа пройдет на новом уровне: с четкими сроками, порядком на площадках и максимальным вниманием к жителям», — добавил Воробьев.

