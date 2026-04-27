Воробьев сообщил о модернизации стандартов работы МБУ в Подмосковье

Изменения в подходе к работе МБУ в Подмосковье, в том числе специалистов и техники, улучшат качество обслуживания территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что трансформация стандартов МБУ должна дать заметный результат по снижению жалоб, единому подходу использования рабочих рук, механизированной уборке.

«Ни в коем случае мы не хотим всех, как в народе говорят „под одну гребенку“, так как территории разные. Но вместе с тем все, что касается МБУ, — наша опора в порядке, чистоте и своевременном обслуживании территорий», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор заявил, что современные технологии, автоматизация и искусственный интеллект помогают повысить производительность труда.

