Воробьев рассказал о важности модернизации из-за рекордного энергопотребления

В новогодние праздники Подмосковье вновь установило рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще раз обращаю внимание на роль „Россетей“ и „Мособлэнерго“. Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что нужно обращать внимание на программу капитального ремонта и модернизации.

Ранее губернатор сообщил, что число аварий и жалоб на работу системы ЖКХ снизилось. Программа по модернизации отрасли продолжится в 2026 году.

