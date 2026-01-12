Андрей Воробьев: число аварий и жалоб в ЖКХ заметно снизилось в Подмосковье

«В праздники базовая потребность каждого человека — это тепло, особенно зимой. В прошлые годы у нас была очень заметная повестка всего, что касается модернизации системы ЖКХ. У нас три магистральных направления: тепло, вода и энергетика. Как все мы прекрасно понимаем, они взаимосвязаны. Первое, чаще всего, не может работать без другого. <…> Мы видим заметное снижение жалоб, это радует», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Несмотря на наличие аварий, их число заметно уменьшилось, добавил глава региона.

«На 2026 год у нас большая, заметная программа. Нас сейчас и Мособлэнерго, и Россети слышат. Мы много времени потратили на трансформацию ресурсоснабжающих организаций. Продолжим это делать и в этом году», — подчеркнул губернатор.

