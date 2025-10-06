Воробьев: почти 2,3 тыс МКД капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В настоящее время в Московской области специалисты реализовывают программу капитального ремонта в многоквартирных домах. Эта программа будет продолжена и в 2026 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в следующем году власти планируют привести в порядок почти 2,3 тыс. МКД.

По словам Воробьева, в текущем году капитальному ремонту подлежат более 3 тыс. домов, в большинстве из которых уже проведены все необходимые работы. До конца года специалисты планируют восстановить крыши в более чем 1,2 тыс. МКД, фасады — у 507 домов. Также до конца года отремонтируют 107 систем газоснабжения, 522 системы электроснабжения. Объекты водоснабжения и водоотведения будут отремонтированы в 679 домах. Центральное отопление починят в 586 объектах. Фундамент восстановят у 263 МКД, а лифты заменят в 84 домах.

Губернатор отметил, что для властей региона приоритетом является качество работы, а также прозрачность всех манипуляций, которые реально влияют на жизни населения в положительном ключе. Все работы также проводятся на деньги самих жильцов, которые они вносят ежемесячно в рамках платежек.

«Сейчас мы постепенно создаем цифровые копии всех многоквартирных домов со всей важной информацией: планировка, состояние коммуникаций, история ремонтов и обращения жителей. Свяжем их с системами капремонта, ГИС ЖКХ и базами управляющих компаний, чтобы точнее планировать и контролировать работы», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Лидерами по количеству капитально отремонтированных многоквартирных домов являются Балашиха, Подольск, Одинцовский округ, Красногорск и Люберцы. В Можайске отремонтировано 48 многоквартирных дома, в Зарайске — 19, в Бронницах — 17, Волоколамске — 12, Восходе — 9 и Лотошине — 2. Все запланированные работы завершены в полном объеме. В общей сложности в Московской области отремонтировано 1522 дома. Объектам, представляющим культурную ценность, уделяется повышенное внимание.

Для простоты отслеживания информации создана интерактивная карта, на которой указаны адреса домов, детальные сроки выполнения работ и их перечень. Также на карте можно в режиме реального времени наблюдать за ходом выполнения работ.

