Андрей Воробьев: фонд капремонта и его средства должны работать на благо жителей

В Московской области активно ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (МКД). С начала 2025 года специалисты восстановили 1522 дома, в том числе в Пушкине, Клину, Одинцове, в Электростали и в Подольске. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что средства фонда капремонта — это деньги жителей, поэтому люди должны понимать, когда будут проведены работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В общей сложности до конца 2025 года в регионе капитально отремонтируют более 3 тыс. МКД в разных муниципалитетах.

«Все, что касается фонда капитального ремонта, — это важно. Сегодня поговорим о том, что уже удалось сделать и какие задачи стоят перед нами на ближайшее время. Сейчас готовится программа следующего года. И, для того чтобы понимать объем и график работ, необходимо качественное обследование. Наша задача, чтобы фонд капремонта и те 50 млрд рублей, которые находятся в его распоряжении, приносили удовлетворение людям. Это очень важное мерило. Это деньги наших жителей — особые деньги. Человек должен понимать, когда будут заменены внутренние системы отопления или кровля, что будет с подвалом. Важно уделять этому внимание», — сказал Воробьев.

О капремонте МКД

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов активно реализуется в этом году. Большинство запланированных работ находится на финальной стадии выполнения.

Согласно текущим данным, уже завершен ремонт кровли в 767 домах из запланированных 2000. Обновление фасадов выполнено в 222 зданиях из 729 намеченных. Системы газоснабжения модернизированы в 561 доме из 668 включенных в программу.

Ведутся работы по замене инженерных коммуникаций. Модернизация электроснабжения проведена в 191 доме из 808 запланированных. Системы водоснабжения и водоотведения обновлены в 213 многоквартирных домах из 909. Центральное отопление заменено в 144 зданиях из 730 намеченных.

Особое внимание уделяется укреплению фундаментов — работы завершены в 47 домах из 310. Кроме того, заменен 331 лифт из 415 запланированных.

Лидерами по количеству ремонтируемых многоквартирных домов в 2025 году стали Балашиха, Подольск, Одинцовский городской округ, Красногорск и Люберцы.

Некоторые муниципалитеты уже полностью выполнили программу капитального ремонта. В Можайском муниципальном округе отремонтировано 48 домов, в Зарайске — 19, в Бронницах — 17, в Волоколамском муниципальном округе — 12, в ЗАТО Восход — 9, а в муниципальном округе Лотошино — 2 многоквартирных дома.

«В этом году достаточно много сделано в рамках комплексного ремонта многоквартирных домов в самых разных территориях (например, в мкрн. Дзержинец в Пушкине, на ул. 50 лет Октября в Клину, ул. Мира в Электростали, Советской площади в Верее, на ул. Вокзальной в Одинцове и т. д.). Особое внимание уделяем объектам культурного наследия. Ориентируемся на запросы жителей — это кровля, лифты, фасады, крыши и центральное отопление. Программа по лифтам была досрочно выполнена в 1 полугодии 2025-го. Вами, Андрей Юрьевич, было принято решение ее увеличить. Мы получили дополнительные адресные ориентиры по различным районам. С новыми объемами закончим программу в ноябре. В 2026-м планируем капитально отремонтировать еще почти 2,3 тыс. МКД. Впервые начинаем внедрять офсетные договоры. Все процедуры должны провести до ноября. Также важно, что будем контрактоваться на год, а не на 3 года, как раньше, чтобы избежать дальнейшей работы с недобросовестными подрядчиками», — рассказал гендиректор фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области Дмитрий Сватковский.

Что еще отремонтируют?

На специальной интерактивной карте жители Подмосковья теперь могут узнать, когда и какие дома попадут в программу капитального ремонта. Портал также предоставляет функцию мониторинга текущего прогресса работ в режиме реального времени.

В регионе началось создание «цифровых двойников» многоквартирных домов. Эти виртуальные модели будут содержать полную информацию о каждом здании: планировку, состояние инженерных систем, историю проведенных ремонтов и обращения жильцов. Система объединит данные региональной программы капремонта, ГИС ЖКХ и управляющих компаний.

Для повышения качества ремонтных работ также формируется единый банк типовых решений по ремонту кровель, фасадов и инженерных коммуникаций, которым смогут пользоваться подрядные организации.

