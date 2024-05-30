Воробьев о модернизации ЦТП в Можайске: надеюсь, идете в рамках дорожной карты

В Можайском городском округе началась реконструкция котельной в деревне Игумново и капремонт трех центральных тепловых пунктов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что все работы идут в рамках дорожной карты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым. Они обсудили ряд различных вопросов, волнующих жителей.

«Что касается теплоснабжения, последние зимы округ прошел без серьезных сбоев. С 2017-го модернизированы 42 котельные, в этом году будут отремонтированы ЦТП. Здесь мы хорошими темпами идем», — сказал глава округа.

На 2025–2026 годы на территории муниципалитета запланирована реконструкция еще пяти ЦТП, а на 2025–2027 годы — девяти котельных.

«Все, что касается модернизации, надеюсь, идете в рамках дорожной карты и к отопительному сезону подготовитесь. Это очень важно!» — подчеркнул губернатор.