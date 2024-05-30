Андрей Воробьев обсудил с главой Можайского округа беспокоящие жителей вопросы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт соцобъектов, а еще ремонт дорог.
«Мы с вами, Денис Викторович, и с жителями Можайского городского округа регулярно встречаемся, обсуждаем актуальные темы. Расскажите о самом главном, что беспокоит жителей, — это водоснабжение, спортивный комплекс, дороги, капитальный ремонт объектов здравоохранения, который мы ведем», — сказал Воробьев.
Он уточнил, что власти региона большое значение уделяют отработке жалоб, предложений, вопросов, которые беспокоят жителей.
«Формат выездной администрации предполагает поездку именно в то место, где проблема стоит наиболее остро. Наша задача (муниципальной, региональной власти) — находить, предлагать оптимальные пути решения, будь то дорога, вода или любое другое направление. Прошу вас относиться к этому еще более внимательно и серьезно», — добавил губернатор.