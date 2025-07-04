В Москве признали четыре зоны пригодными для купания
В Москве доступны для отдыха с купанием четыре зоны, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Из 14 таких зон по состоянию на 3 июля пригодными для отдыха признаны озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево.
Зоны отдыха Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны без права купания.
В России фиксируются случаи церкариоза, или «зуда купальщика» — заболевания, вызываемого личинками гельминтов. С приходом лета эта проблема становится особенно актуальной.