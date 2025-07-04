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В Москве признали четыре зоны пригодными для купания

В Москве доступны для отдыха с купанием четыре зоны, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Из 14 таких зон по состоянию на 3 июля пригодными для отдыха признаны озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево.

Зоны отдыха Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны без права купания.

В России фиксируются случаи церкариоза, или «зуда купальщика» — заболевания, вызываемого личинками гельминтов. С приходом лета эта проблема становится особенно актуальной.