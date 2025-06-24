Инфекционист объяснила, как избежать заражения зудом купальщика в воде

В России фиксируются случаи церкариоза, или «зуда купальщика» — заболевания, вызываемого личинками гельминтов. С приходом лета эта проблема становится особенно актуальной. Наибольшую опасность представляют мелководные водоемы с густой растительностью, где чаще всего играют дети. Как распознать церкариоз, какие меры профилактики существуют и что делать при заражении? На эти вопросы ответила Екатерина Кулова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и аллерголог-иммунолог, сообщает «Поясним за Тагил».

Возбудитель болезни — личинки кровяной двуустки, паразитирующей в организме уток и других водоплавающих птиц. Промежуточными носителями выступают пресноводные улитки, обитающие в стоячей воде или водоемах со слабым течением. Именно в таких местах, особенно на мелководье с обилием растений, риск подхватить инфекцию максимально высок.

«Заражение происходит в мелководных водоемах со стоячей водой или медленным течением, заросших растительностью. Именно в таких местах обитают утки и пресноводные моллюски (улитки), которые являются промежуточными „хозяевами“ паразитов. Получается, заразиться можно практически в любом пруду или озере», — потметила Кулова.

Симптомы церкариоза развиваются стремительно — иногда уже через 5–30 минут после выхода из воды. Пораженные участки кожи начинают зудеть и покалывать, появляются красные пятна, мелкие волдыри или сыпь. Высыпания возникают только в тех местах, которые контактировали с зараженной водой. В отдельных случаях возможны дополнительные симптомы: бессонница, незначительное повышение температуры или сухой кашель.

Обычно через 1–2 недели проявления болезни ослабевают, но следы на коже могут оставаться несколько месяцев. Хотя «зуд купальщика» чаще проходит без последствий, в тяжелых ситуациях он способен вызвать осложнения — например, легочный синдром при попадании паразитов в кровь или анафилактическую реакцию при массовом заражении.

Терапия направлена на устранение симптомов. Для облегчения зуда и воспаления рекомендуются холодные компрессы, лосьоны с каламином или неотанином, а также антигистаминные препараты. При сильном дискомфорте используют гормональные мази, а при лихорадке — жаропонижающие. Однако если появляются признаки выраженной аллергии, отек или нагноение, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Как избежать заражения? Следует выбирать для купания только разрешенные места, избегая мелководных участков с густой растительностью, где обитают улитки и птицы. Перед плаванием можно нанести на кожу водостойкий крем, солнцезащитное средство или репеллент на вазелиновой основе — они создают барьер для паразитов.

После выхода из воды необходимо сразу ополоснуться под душем или тщательно обтереться жестким полотенцем, а также переодеться в сухую одежду. Кроме того, не стоит подкармливать диких уток в зонах отдыха, чтобы не привлекать их к пляжам.

Церкариоз не заразен для окружающих — источником инфицирования служат только личинки, попадающие в водоемы через птиц и моллюсков. Дети рискуют больше, поскольку проводят время у берега, где концентрация паразитов выше. Повторные заражения усиливают реакцию организма и могут привести к более серьезным последствиям, поэтому профилактика крайне важна.

Если после купания появились зуд, сыпь или другие настораживающие симптомы, не стоит надеяться, что они исчезнут сами — лучше сразу обратиться к специалисту.