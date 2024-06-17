Воробьев: модернизация ЖКХ в регионе коснется 60% жителей

За пять лет в Подмосковье планируют модернизировать ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших пяти лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60 процентов населения», — подчеркнул Воробьев.

Глава Московской области отметил, что модернизацию смогут провести благодаря поступающим платежам от населения, а также большой программы и регионального бюджета, и концессий — в основном это «Газпром».

Средства, выделенные в рамках федеральной программы, также помогают ускорить все необходимые работы.

Ранее Воробьев поблагодарил Путина за поддержку в инфраструктурных проектах. Строительство новых дорог улучшило качество жизни местного населения.