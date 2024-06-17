Воробьев поблагодарил Путина за поддержку инфраструктурных проектов

По словам Воробьева, на сегодняшний день в Подмосковье больше нет обманутых дольщиков. Эту важную тему удалось закрыть благодаря федеральной программе, участию ДОМ.РФ. Губернатор Московской области поблагодарил президента за поддержку.

«Отдельные слова благодарности за проекты развития инфраструктуры. Подмосковье растет. В свое время Вы (приняли решение - ред.) по модернизации ЦКАДа, это дополнительные переезды и дополнительные съезды, которые очень важны, сейчас они реализуются. В частности, в Вяземах, Одинцовский городской округ, большой проект, который будет сдан в конце этого года, и обход на М-5 «Урал» — тоже узкое место, но очень важное, потому что это восточная магистраль», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что благодаря реализации проектов местному населению стало комфортнее жить.