Воробьев: модернизация системы ЖКХ предполагает трансформацию инфраструктуры

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, автоматика, которая сегодня уже используется, дает очень заметный результат.

Ранее губернатор поручал следить за стабильной работой систем отопления на территории региона.

«Знаю, что диспетчерская сообщает своевременно все те моменты, сбои, которые происходят. Важно здесь — ничего нового — держать руку на пульсе», — подчеркнул Воробьев.