Воробьев поручил контролировать бесперебойность работы систем отопления

«Сейчас, когда работа уже в основном идет на распредсетях, на домах, управляющие компании, считаю очень важным, чтобы и дальше бесперебойность вы (Сергей Воропанов, министр энергетики Подмосковья — ред.) контролировали. Знаю, что диспетчерская сообщает своевременно все те моменты, сбои, которые происходят. Важно здесь — ничего нового — держать руку на пульсе», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор посетил Единый диспетчерский центр «Химкинского водоканала» и поговорил с работниками.

«В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале благодаря вам (диспетчерам — ред.) направлять оснащенную аварийную службу на место», — заявил Воробьев.