Воробьев поручил контролировать бесперебойность работы систем отопления
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил следить за стабильной работой систем отопления на территории региона.
«Сейчас, когда работа уже в основном идет на распредсетях, на домах, управляющие компании, считаю очень важным, чтобы и дальше бесперебойность вы (Сергей Воропанов, министр энергетики Подмосковья — ред.) контролировали. Знаю, что диспетчерская сообщает своевременно все те моменты, сбои, которые происходят. Важно здесь — ничего нового — держать руку на пульсе», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее губернатор посетил Единый диспетчерский центр «Химкинского водоканала» и поговорил с работниками.
«В Подмосковье реализуется большая программа модернизации и тепло-, и водо-, и энергоснабжения. Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале благодаря вам (диспетчерам — ред.) направлять оснащенную аварийную службу на место», — заявил Воробьев.