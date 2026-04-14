Стало известно, сколько девочек в России начинают раннюю половую жизнь

Проблема ранней половой жизни среди девочек в России остается острой. Основные причины — отсутствие доверительного полового просвещения и психологическая незрелость, сообщила РИАМО нейропсихолог, семейный и детский психолог, педагог-психолог Международного образовательного центра Сусанна Баринова.

В 2024 году зафиксирован рост инфекций, передающихся половым путем, среди детей до 14 лет на 33,3%, среди подростков — на 22,2%.

«Ежегодно около 11 тыс. несовершеннолетних становятся матерями, а число абортов у девушек до 17 лет превышает 3,5 тыс. Средний возраст начала половой жизни — 16,1 года, а к 18 годам опыт имеют 40% девушек», — объясняет Баринова.

По ее словам, основные причины: отсутствие доверительного полового просвещения в семье и школе, психологическая незрелость, желание самоутвердиться, а также неблагополучный семейный фон.

Ранняя половая жизнь имеет тяжелые последствия, которые делятся на медицинские и социально-психологические. Среди медицинских последствий — бесплодие, ЗППП и риски беременности. Организм девушки физиологически созревает к 18 годам. Беременность в 13–17 лет — это сильнейший стресс.

К социально-психологическим последствиям относится психологическая травма. Узнав о беременности, девочка испытывает шок, панику и страх перед реакцией родителей. Часто это приводит к позднему обращению к врачу (когда аборт уже невозможен) и скрытому течению беременности.

Еще одним последствием является насилие и правовая незащищенность. Врачи отмечают, что часть беременностей у 14–15-летних наступает в результате обмана или давления со стороны старших партнеров (старше 18 лет), что квалифицируется как насилие.

Кроме того, последствием ранней беременности может стать разрушение жизненных перспектив. Раннее материнство или аборт часто ставят крест на образовании, социальной адаптации и возможности «встать на ноги» до появления ребенка.

«Но всего этого можно избежать, если как можно раньше начать разговаривать с подростком о любви и близости», — заключила семейный психолог.

