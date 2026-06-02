Воробьев: 27 тыс домов подключат по соцгазификации в этом году в Подмосковье

В Подмосковье в рамках программы социальной газификации в этом году подключат к «голубому топливу» 27 тыс. домов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам главы региона, востребованность газа в Московской области всегда была огромная. Но очень многим жителям это было не по карману.

«Часто мы встречались и в Солнечногорске, и в Истре, и в Рузе. Большое количество домов долгое время не могли себе позволить газификацию», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что особое внимание уделяется льготным категориям: бойцам СВО, многодетным, одиноким пенсионерам, у которых низкий доход. Для них подключение полностью бесплатно.

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение главы региона к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

