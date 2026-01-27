Волонтеры вышли на помощь коммунальщикам в уборке снега в Подмосковье

Активисты «Волонтеров Подмосковья» присоединились к работникам коммунальных служб в период непогоды. Они помогают очищать от снега дороги и тротуары в регионе, сообщается в Telegram-канале движения.

В Москве из-за снегопада и снежных заносов действует «оранжевый» уровень погодной опасности, в области — «желтый». Непогода продлится до 29 января.

«Пока мы любуемся белоснежными пейзажами, на улицах полным ходом идет серьезная и слаженная работа — коммунальные службы работают в усиленном режиме, а вместе с ними трудятся и волонтеры. Они расчищают дороги, тротуары, подходы к автобусным остановкам и подъезды к домам — чтобы всем было удобно и безопасно передвигаться», — говорится в сообщении.

В Клину волонтеры вместе с сотрудниками «Чистого города» чистят от снега дорожки на мемориале воинской славы «Вечный огонь». Они приводят в порядок проезжую часть на Литейной улице у клуба «Стекольный».

1:03 Видео - © Данила Кирьянов

Жителей Подмосковья просят во вторник пересесть на общественный транспорт, если есть такая возможность. Еще их призывают одеться потеплее и проявлять осторожность на улицах.

Кроме того, жителям напомнили, что каждый из них может внести свой вклад в преодоление разгула стихии — достаточно, например, почистить снег в своем дворе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.