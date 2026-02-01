Во всех районах Киева восстановили водоснабжение, пропавшее в субботу из-за аварии в энергосистеме, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале .

«Во всех районах столицы возобновили водоснабжение. Без тепла еще остаются около 2600 домов», — говорится в сообщении.

31 января в большинстве областей Украины были произведены внеплановые отключения электричества. Блэкаут затронул, в частности, Киев и Киевскую область, а также Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всем Киеве прекращено водоснабжение, а в столице и в Харькове остановилось движение метрополитена.

Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал причиной произошедшего технологический сбой и отключение линий, соединяющих энергосистемы Румынии и Молдавии, а также западную и центральную части Украины. Была также приостановлена работа некоторых блоков атомных электростанций.

Масштабные многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года из-за проблем в коммунальных сетях. В результате в середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.