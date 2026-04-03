В Клинском округе врачи и спортсмены вышли на субботник

Субботники прошли на территории подстанции скорой помощи и стадиона «Строитель» в Клинском округе. В уборке приняли участие медики и сотрудники спортивной школы вместе с родственниками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный ежегодный субботник состоялся на территории Клинской подстанции скорой помощи. К работе присоединились сотрудники, свободные от дежурств, а также те, кто пришел в свой выходной. Медики убрали сухую траву, листву и ветки.

Уборка прошла и на стадионе «Строитель». Сотрудники клинской спортивной школы вместе с родственниками привели в порядок спортивную зону и прилегающую территорию. В субботнике участвовали более 20 человек, их обеспечили необходимым инвентарем и перчатками.

«После зимы мы стабильно занимаемся уборкой территорий. Тем более на стадионе «Строитель» продолжается капитальный ремонт. Это точно не последний субботник в этом году», — рассказал директор Клинской спортивной школы олимпийского резерва им. М. В. Трефилова Владимир Гамеев.

Первый субботник этого года прошел на прошлых выходных и объединил около 350 человек. Участники собрали порядка тысячи мешков мелкого мусора и вывезли шесть самосвалов крупногабаритных отходов. Уборка в округе продолжится до конца апреля, адреса новых площадок опубликуют в официальных группах администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.