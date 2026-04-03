ФК «Сатурн» сыграет первый домашний матч сезона в Раменском

Матч ФК «Сатурн» против ФК «Орел» пройдет 4 апреля в 14:00 на стадионе «Сатурн» в Раменском округе Подмосковья. Игра станет первой домашней встречей команды после зимней паузы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году клуб отмечает 80-летие. Руководство и игроки рассчитывают на поддержку болельщиков, чтобы начать юбилейный сезон с победы.

ФК «Сатурн» ведет историю с 1946 года, когда на базе спортивного клуба Раменского приборостроительного завода была создана футбольная команда. Коллектив прошел путь от городских соревнований и первенства Московской области до чемпионатов и Кубков СССР среди любительских команд. В 1976 году раменские футболисты выиграли Кубок СССР среди коллективов физкультуры — «Кубок миллионов».

На профессиональном уровне клуб выступает с 1988 года. В 1998 году команда вышла в высшую лигу российского футбола и на протяжении 12 лет играла в премьер-лиге. Лучшим результатом стало пятое место в сезоне-2007, также «Сатурн» дважды доходил до полуфинала Кубка России. В 2008 году клуб дебютировал на международной арене в Кубке Интертото.

После финансовых трудностей и утраты профессионального статуса команда несколько раз возвращалась в профессиональный футбол. В последние годы «Сатурн» становился серебряным призером первенства ПФЛ и дважды завоевывал бронзу Второй лиги, в том числе в 2024 году под названием «Леон Сатурн». Билеты на матч уже поступили в продажу.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.