Дорожники обновили инфраструктуру на дорогах Подольска

Специалисты Мосавтодора провели ремонт элементов дорожной инфраструктуры на региональных трассах в городском округе Подольск. Работы выполнили в рамках содержания дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ямочный ремонт выполнили в Подольске на улицах Быковской, Индустриальной и Машиностроителей, а также на проспектах Ленина и Юных Ленинцев. Покрытие обновили в деревне Бородино на Варшавском шоссе и в деревне Кутьино на улице Дорожной.

В окружном центре на проспекте Ленина отремонтировали дорожные знаки, светофоры и линию освещения. Светофоры также привели в порядок на улицах Кирова и Клемента Готвальда. В микрорайоне Климовске на улицах Ленина и Индустриальной восстановили знаки, а на улицах Победы и Симферопольской — освещение.

В микрорайоне Львовском на улице Московской отремонтировали ограждение. Дополнительно знаки обновили на улице Промышленной в поселке Сосновый Бор, а линию освещения восстановили на 51-м км Старого Симферопольского шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.