Власти пообещали восстановить дом в Кучине, пострадавший от обломков беспилотника

27 мая в микрорайоне Кучино Балашихи частный дом на улице Зеленой, 7а получил повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Власти Подмосковья пообещали помочь в восстановлении здания.

Около 21.00 в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться.

По словам жительницы дома Натальи Копьевой, за 5 минут до происшествия она с пятилетним внуком гуляла во дворе.

«Вошли в дом и в этот момент услышали один взрыв, в стороне. Другой взрыв по нашей улице дальше. И вот из-за этих двух первых взрывов мы как-то собрались вместе… Этот взрыв нас как бы всех собрал вместе. И когда уже шарахнуло по нашему дому, полетели палки, все — муж скомандовал: «Быстро на выход». Мы успели выскочить, дочка с ребенком на руках и мы с мужем», — рассказала Наталья Копьева.

По данным главы округа Сергея Юрова, на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте, второй с травмами средней тяжести госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жителям помогут с восстановлением здания.

«С восстановлением дома мы обязательно поможем», — подчеркнул глава Подмосковья.