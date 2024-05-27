Андрей Воробьев: в Балашихе система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил , что в Балашихе был сбит БПЛА, его обломки упали на частный дом, пострадавших в результате произошедшего нет.

«Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. С восстановлением дома мы обязательно поможем», — подчеркнул губернатор.

По его словам, жители Балашихи могли слышать хлопки. Воробьев призвал граждан сохранять спокойствие — все службы работают на месте.

Ранее очевидцы сообщали, что в Балашихе был сбит дрон. Кроме того, самолеты изменили курсы взлетов и посадки в московские аэропорты в Подмосковье.