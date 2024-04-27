Власти Москвы назвали точную дату начала отключения горячей воды

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В Москве с 14 мая начнут отключать горячую воду для плановых работ на сетях

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с 14 мая в столице начнется плановое отключение горячей воды для проведения качественных гидравлических испытаний.

«После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний», — рассказал Бирюков.

По словам заммэра Москвы, испытания на коммунальных сетях позволяют понять, где появились слабые места и требуется ремонт. Максимальный срок отключения горячей воды в жилых домах не превысит 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

Ранее компания «Газпром теплоэнерго МО» начала температурные испытания коммунальных сетей в Подмосковье. Работы начали 22 апреля, а завершат 16 мая.