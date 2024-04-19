В Подмосковье проведут температурные испытания тепловых сетей

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2024–2025 гг. компания «Газпром теплоэнерго МО» начинает температурные испытания тепловых сетей. Всего на территории Московской области в период с 22 апреля по 16 мая будет проведено 31 температурное испытание в трех городских округах: 16 — в г. о. Серпухов, 5 — в г. о. Клин, 10 — в г. о. Пушкинский, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Проверку на температурную устойчивость к максимальным нагрузкам предстоит пройти более 110 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

С 24 по 26 апреля испытания проведут в г. о. Пушкинский по адресам: г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Гоголевская, а также в следующих селах округа Пушкинский: Царево, Барково, Ельдигино (мкрн. Ельдигино), поселках Зверосовхоз, Правдинский (ул. Лесная).

С 25 по 26 апреля испытания проведут в г. о. Серпухов по следующим адресам: г. Серпухов, ул. Революции и Водонапорная, а также в следующих населенных пунктах: в селе Райсеменовском; поселках Оболенск, Шарапова охота, Пролетарский; деревнях Турово, Щеболово, Каргашино, Волохово, Старые Кузьменки, Лукьяново.

Со 2 по 16 мая испытания проведут в г. о. Клин по адресам: поселок Зубово, ул. Октябрьская, а также в деревнях Соголево, Дятлово, Спасское, Некрасино.

Температурные испытания тепловых сетей проводятся один раз в пять лет. Это необходимо для своевременного выявления возможных дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций. Испытания позволяют максимально эффективно подготовить систему к новому отопительному периоду, обеспечив потребителям высокое качество теплоснабжения.

В целях безопасности в день проведения испытаний от тепловых сетей будут отключены отопительные системы детских и лечебных учреждений и приостановлена подача горячей воды потребителям.

В «Газпром теплоэнерго МО» напоминают гражданам о необходимости быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний. Приближаться к местам парения, заходить за ограждения, останавливать и парковать транспорт в охранной зоне тепловых сетей небезопасно.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды, провалов грунта — нужно сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также по телефонам аварийных служб: г. о. Клин — 8 (496) 243-33-87; г. о. Пушкинский — 8 (496) 535-20-01, 8 (926) 296-98-96; г. о. Серпухов — 8 (496) 772-64-72.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.