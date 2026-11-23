сегодня в 10:30

В Останкинском районе построят дом на 161 квартиру для программы реновации

На северо-востоке Москвы согласован проект нового жилого дома, который возведут в рамках программы реновации. Объект появится по адресу: улица Бочкова, земельный участок 7. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Москва остается одним из лидеров среди российских регионов по объемам жилищного строительства. Высокие темпы возведения жилья отвечают целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Щербаков уточнил, что проект жилого дома на 161 квартиру в Останкинском районе столицы получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Здание планируют возвести на земельном участке площадью около 0,4 га на месте включенной в программу реновации пятиэтажки 1963 года постройки», — рассказал Щербаков.

Общая площадь квартир в новостройке превысит 10 тыс. кв. метров. Жилье сдадут полностью готовым к заселению: с улучшенной чистовой отделкой, установленной сантехникой и электроплитами. Две квартиры адаптируют под потребности маломобильных граждан.

На первом этаже предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения общей площадью почти 400 кв. метров. В одном из них разместится Центр информирования населения о программе реновации. В жилой части здания появится просторный вестибюль, комната консьержа и колясочная.

Согласно проектной документации, на придомовой территории и в местах общего пользования создадут безбарьерную среду. Входы в здание спроектированы без перепадов высоты, дверные проемы — без порогов.

Прилегающую территорию комплексно благоустроят: обустроят две детские и одну спортивную площадки, зону тихого отдыха, высадят декоративные деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. В пешей доступности находятся станция метро «Алексеевская», остановки наземного транспорта, детские сады, школы, учреждения культуры и поликлиники.

Полная информация о программе реновации размещена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы, а также объявил о ее завершении в районе Бибирево.