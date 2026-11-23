В Ленинском округе поставили на кадастр дом в ЖК «1-й Южный»

Дом на 805 квартир в ЖК «1-й Южный» в поселке Ленинский поставили на кадастровый учет. Новоселы смогут оформить право собственности на жилье, прикрепиться к поликлинике и записать детей в образовательные учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом расположен по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, поселок Ленинский, улица Владимира Короткова, дом 3. Его кадастровый номер — 50:21:0040112:21591. Постановка на учет стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Здание площадью 52,3 тыс. кв. м возвели с применением индустриальной технологии домостроения. В нем предусмотрены 137 кладовых для сезонных вещей и спортивного инвентаря, колясочные и места для велосипедов. На первом этаже находятся коммерческие помещения для магазинов, кафе, аптек и других повседневных сервисов.

В зависимости от пожеланий жителей проект позволяет обустроить ресепшен, коворкинг или зону отдыха с мягкой мебелью. Во дворе создано игровое пространство для детей разных возрастов.

ЖК «1-й Южный» — проект комфорт-класса группы компаний ФСК, который реализуется под брендом «1-й ДСК» в пешей доступности от железнодорожной станции Булатниково. Здесь запроектированы три детских сада на 1430 мест, один из них — на 330 мест — уже построен. Также предусмотрены две школы на 1250 и 1750 мест. Для жителей создадут пешеходно-велосипедный маршрут до станции и бульвар-дендрарий.

В Подмосковье девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие вместе с жильем строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.