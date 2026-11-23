Искусственный интеллект проверяет документы при подаче онлайн-заявления на передачу газовых сетей в собственность Московской области. Электронной услугой воспользовались уже более 300 раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Передать газораспределительные сети в собственность Московской области можно через региональный портал госуслуг. Искусственный интеллект проверяет все приложенные к заявлению документы, помогая избежать ошибок и лишних отказов.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, указать сведения о газовом имуществе и прикрепить необходимые документы. Статус обращения отображается в личном кабинете. При положительном решении договор дарения поступит туда в течение месяца.

Безвозмездно передать сети в областную собственность можно, если право собственности на них зарегистрировано, а обременения и запреты на регистрационные действия отсутствуют. Если объект находится в долевой собственности, заявление должны подать все собственники.

Онлайн-оформление повышает прозрачность процесса, экономит время и избавляет от необходимости лично обращаться в ведомства. Услуга «Передача имущества газового хозяйства в собственность Московской области» доступна на региональном портале. Возрастная маркировка — 12+.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.