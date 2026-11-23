Заявители с начала года подали через портал госуслуг Подмосковья свыше 1,5 тыс. заявлений на согласование строительства на приаэродромных территориях госаэродромов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года через региональный портал госуслуг подали свыше 1,5 тыс. заявлений на согласование строительства на приаэродромных территориях госаэродромов.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которым необходимо согласовать строительство в границах зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить электронную форму. Искусственный интеллект распознает приложенные документы и выявляет некорректно загруженные файлы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Проверить, входит ли земельный участок в приаэродромную зону, можно с помощью онлайн-сервиса на региональном портале. Услуга согласования предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет заявителя.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.