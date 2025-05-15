Власти Черноголовки встретились с жителями домов, где будут ремонтировать газопровод

Администрация округа Черноголовка провела встречу с жителями, проживающих по адресам: пр. Строителей, дома № 2, 4, 8 и ул. Лесная, дом № 7. С 12 мая в этих домах началась замена фасадного и внутриквартирного газопровода. Конечно, для жителей это не рядовое событие. Много переживаний и вопросов, связанных с целесообразностью проведения данных работ, с их последовательностью и сроками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Диагностика, проводимая спецорганизацией в течение пяти лет, показала, что система газоснабжения в указанных домах являются аварийной и требуют капитального ремонта.

В рамках ремонта будет полностью заменена вся система газоснабжения в квартирах и на фасадах здания. В каждой квартире установят новую подводку и запорную арматуру, а также установят датчик, предназначенный для непрерывного автоматического контроля за содержанием газа в помещении. Все это обеспечит комфортное и безопасное использования газового оборудования на многие годы.

На встрече присутсвовал глава округа Черноголовка Роман Хожаинов, его заместители, сотрудники МУП «Управление эксплуатации», представители подрядной организации и АО «Мособлгаз.

Жители получили ответы на все вопросы. Самые частые из них:

Будет ли перерасчет коммунальных услуг на время проведения работ?

Да, региональный оператор АО «Мособлгаз» сделает перерасчет начислений за газ.

Помогут ли мне рабочие снять кухонные шкафы для предоставления доступа к газовой трубе?

Да, подрядная организация предоставляет мастера, который поможет снять мебель, а потом установит ее обратно.

Я должна все время находиться дома во время проведения ремонта?

«Ваше присутствие необходимо в следующих случаях: при демонтаже старого газопровода, при монтаже нового, при подключении вашей квартиры к общей системе, при опрессовке и запуске газа. Обращаю внимание на то, что управляющая компания и подрядная организация обязательно оповестят собственников о том, когда им нужно будет быть дома и пустить специалиста в квартиру. Информация будет размещаться в домовых чатах, также сотрудники УК предварительно обзвонят каждого. Прошу всех, кто еще этого не сделал, вступить в домой чат. Сделать это можно, отсканировать QR-код, который висит на доске объявления в каждом подъезде», — отметили в администрации.

С 12 по 23 мая будут отключены проезд Строителей, дом № 2 и дом 4. С 26 мая по 6 июня отключат проезд Строителей, дом 38 и ул. Лесную, дом № 7. На ул. Лесной отключение связано с тем, что дом подключен к той же трубе, что и пр. Строителей, дом № 8 и является транзитным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.