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Витушева: оперативный штаб по ликвидации последствий стихии проходит в Истре

Оперативный штаб по ликвидации последствий стихии проходит в городском округе Истра, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

«На 06.05 все населенные пункты, все МКД, все СНТ и КП подключены», — написала Витушева в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что оперативные совещания проводятся с председателями СНТ для заключения договоров обслуживания с ПАО «Россети Московской регион».

По словам главы Истры, в некоторых населенных пунктах могут происходить единичные случаи повторного отключения электроэнергии. Это может быть вызвано новыми падениями деревьев, заменой проводов или оборудования на подстанциях. В таких ситуациях аварийные бригады оперативно устраняют неполадки.

Обо всех случаях обрыва проводов жителям Истры следует незамедлительно сообщать в ЕДДС по телефону 112, либо по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0220 (коротаний номер 220), заключила Витушева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают, в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.