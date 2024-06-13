В столице из-за ливней на улицы вышли 300 бригад ГУП «Мосводосток»

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300 бригад ГУП «Мосводосток» борются с последствиями ливней в Москве

Синоптики предупредили, что до конца суток и в пятницу, 14 июня, в Москве будут идти сильные дожди, из-за этого на городские улицы вышли дежурить 300 бригад ГУП «Мосводосток» с привлечением 290 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы .

По данным ведомства, в отдельных районах города выпала месячная норма осадков. С основным потоком дождевых вод справляется ливневая сеть самотеком.

«Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. Выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды», — сообщили в ведомстве.

Жителям Москвы и гостям столицы сообщили, что при обнаружении большого скопления воды следует обратиться по номерам диспетчерских служб: на дорогах и в дворовых проездах: 8 (495) 657-87-03, в подземных переходах 8 (495) 632-58-46 или на Единый диспетчерский центр — 8 (495) 539-53-53.

Ранее синоптики сообщили, что почти весь Центральный федеральный округ России попал под действие «желтого» уровня погодной опасности. Жителей Москвы, Московской области и других регионов предупредили о сильных дождях и грозах.