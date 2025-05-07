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В Солнечногорске завершают работы по восстановлению электроснабжения

В Солнечногорске энергетики восстановили электроснабжение почти во всех населенных пунктах после обрыва проводов из-за аномального снегопада, прошедшего в ночь на 2 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по восстановлению подачи электричества подходят к концу. Энергетики проводят переключения на участках высоковольтных линий.

Жителей предупредили, что из-за работ в течение дня возможны отключения света.

Жителям напомнили, что в случае обнаружения обрыва проводов или упавшего дерева можно обратиться по номеру 112 или 8-800-201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.