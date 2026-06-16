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В Солнечногорске перенесут контейнерную площадку в Рекинцо

Контейнерную площадку модернизируют и перенесут в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Новое место размещения 15 июня согласовали с жителями домов № 4, 6 и 9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Замглавы городского округа Никита Иванов и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко встретились с жителями, чтобы обсудить будущее расположение объекта. Ранее предложенный вариант устроил не всех, поэтому стороны нашли компромиссное решение.

Контейнерную площадку планируют установить на въезде во дворовую территорию. Это позволит сохранить уже обустроенные парковочные места.

«То место, которое было ранее определено на предыдущей встрече, не всех устраивало, в связи с чем нашли компромиссное решение размещения контейнерной площадки, чтобы сохранить обустроенное парковочное пространство», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Подрядчик выполнит работы в рамках муниципального контракта в течение летнего сезона. Проект предусматривает устройство бетонного основания, монтаж ограждения и установку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.