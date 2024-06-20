В Серпухове по программе капремонта домов заменят 7 лифтов

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году в городском округе Серпухов будут заменены 7 лифтов в 2-х многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Замена произойдет по следующему адресу: ул. Весенняя, д. 6 и ш. Московское, д. 41.

Лифтовой парк Московской области насчитывает около 60 тысяч лифтов. С 2014 года, благодаря программе капитального ремонта, было заменено 12,9 тыс. лифтов.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, в Подмосковье заменен. С 2020 года программа по замене лифтов реализуется в плановом режиме», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2023 году было заменено около 270 лифтов. В планах на 2024 год — установка более 560 новых лифтов. Наибольшая потребность в замене лифтового оборудования касается крупных городских округов, таких как Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкинский, Серпухов и Химки.

«Все новые лифты российского и белорусского производства. «Лифты соответствуют современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, дверные проемы оборудованы «умными датчиками», что связано с дополнительной безопасностью», — рассказал генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Замена лифтов производится с участием контролирующих органов и представителей общественности, что гарантирует высокое качество и надежность выполненных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.