В Серпухове 4 июня пройдет встреча по газификации

Встреча с жителями по вопросам газификации и эксплуатации газового оборудования состоится 4 июня 2026 года в Серпухове. На вопросы ответят заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» Олег Тараненко и профильные специалисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет 4 июня в 16:00 в Молодежном центре «Патриот» по адресу: г. Серпухов, ул. Горького, 5Б. Участники смогут задать вопросы о подключении домов к газу, техническом обслуживании оборудования и других аспектах газоснабжения.

Жителей, которые планируют газифицировать дом или уже пользуются газом, просят заранее направить обращения на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru до 12:00 3 июня 2026 года. В письме необходимо указать ФИО и населенный пункт.

Организаторы отмечают, что на встрече специалисты дадут разъяснения и подробные ответы по каждому обращению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.