В Сергиевом Посаде стартовала весенняя уборка улиц

В Сергиево-Посадском городском округе досрочно начали весеннюю уборку улиц. На улицы вышла разнокалиберная дорожная техника и сотрудники МБУ «Благоустройство СП», «Региондорстрой СП», «Сергиево-Посадского ДРСУ». МБУ «Благоустройство СП» наводит чистоту на улицах города и округа силами 200 дворников и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка идет полным ходом в Сергиевом Посаде, Краснозаводске, Хотьково и Пересвете, в Реммаше и Скоропусковском. Начинают с дорог и общественных пространств, переходят во дворы — совместно с управляющими компаниями. Означает ли это, что приближается пора субботников? Об этом говорить еще рано: переход через «ноль» еще будет и не раз, точно так же, как и снегопады. Апрель, как обещают синоптики, будет стандартным и без сюрпризов.

«В эти дни можно видеть, как специальные комбинированные машины прометают проспект Красной Армии, как в сторону Наугольного, так и в сторону Московского шоссе, чистится «ось» под отбойниками, разбиваются и остатки снежных навалов, которые остались после снегопадов в декабре. Начинается цикличная и планомерная работа, цель которой — избежать весенних пылевых бурь, которые возникают при сухой, бесснежной погоде, чему способствуют сильные ветры, характерные для этого сезона», — сказал заместитель главы Сергиево-Посадского округа Андрей Досавицкий.

Как подчеркнула глава Оксана Ероханова в рамках еженедельного рабочего совещания, подход в вопросе наведения чистоты и порядка должен быть комплексным. Для этого вовсе не обязательно ждать середины апреля и объявления месячника чистоты.

«Дворовые территории находятся в ведении управляющих компаний, но в деле наведения чистоты в работу стоит подключать и самих жителей. Затем — общественные территории и те, что закреплены за предприятиями и торговыми точками», — подчеркнула глава.

В эти дни на ряде улиц также началась подготовка к сезонному ямочному ремонту. Выполнена фрезеровка выбоин на ул. 1-й Ударной Армии, на ул. Дружбы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе установилась теплая и сухая погода, а значит — самое время привести в порядок после зимы территорию Московской области.

«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — уточнил губернатор.