В Сергиевом Посаде наполовину готовы новые очистные сооружения

В Сергиевом Посаде строительство городских сооружений вышло на экватор. Отставания от графика нет. Уже завершились работы по монтажу приемной камеры, цеха механической очистки и доочистки, водопроводной насосной станции, аэротенка, водомерной камеры и многого другого. На данном этапе идет строительство внутренних сетей и вспомогательных зданий. Строящиеся очистные мощностью 40 тыс. куб м/сутки придут на смену иловым картам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители справились с большинством проблем, вскрывшихся по ходу производства работ на площадке. И с глубоким перепроектированием объекта, учитывая сегодняшние санкционные ограничения. Сейчас темпы поистине ударные. Работы идут ежедневно, без выходных. На объекте сейчас почти 200 рабочих и инженеров, 20 единиц техники.

Строители утверждают, что все масштабные сложности позади. Основные сооружения будут готовы до конца этого года. До середины следующего площадку расчистят от старых агрегатов и установят несколько «резервуаров». Затем на объекте начнутся пусконаладочные работы. Следующей осенью новые очистные сооружения заработает на полную мощность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.