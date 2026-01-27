В Щелкове задействовали более 150 единиц техники и 600 человек для уборки снега

В Щелкове устраняют последствия сильнейшего снегопада. В общей сложности к работам привлечены более 150 единиц техники и 600 человек, сообщил глава округа Андрей Булгаков в Telegram-канале .

В первую очередь расчищают основные дороги и проезды, подходы к остановкам и соцобъектам. Также УК работают над очисткой входных групп в домах и кровель.

Кроме того, убирают снег с территорий школ и детских садов. Глава округа отметил, что за ночь выпало более 15 см осадков, ликвидировать последствия снегопада быстро не получится.

Коммунальщики и дорожники планируют завершить работу с первоочередными целями до 31 января. Затем приступят к расчистке парковок и вывозу снега.

На Подмосковье в ночь на 27 января обрушился сильный снегопад. В регионе коммунальные и дорожные службы приведены в режим усиленной работы. Непогода продлится до 29 января.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

