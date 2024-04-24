В России появятся критерии для обслуживания разных типов домов

Заместитель министра по строительству и ЖКХ Алексей Ересько заявил, что в стране появятся критерии для обслуживания разного типа многоквартирных домов по объему инженерных систем в них, пишет ТАСС .

Разнообразие подходов к эксплуатации многоквартирных домов упростит работу, и тогда станет понятно, какие объекты требуют более квалифицированного подхода, а каким достаточно усредненного набора мероприятий, чтобы все работало исправно.

«Как следствие — должен быть определен минимальный уровень работ по обслуживанию дома, за которым должна следить жилищная инспекция», — сказал Ересько на всероссийском совещании «Трансформация регулирования рынка управления многоквартирными домами».

Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов отметил, что также следует пересмотреть размер взносов на капитальный ремонт, так как тех средств, что россияне платят в настоящее время, не хватает на проведение качественных работ в некоторых регионах страны.

Депутат предложил создать калькулятор для более точного и адекватного подсчета реального размера взноса на ремонт, который позволит содержать дом в технически исправном состоянии.

Ранее заместитель министра по строительству и ЖКХ Константин Михайлик сообщил, что жители страны начали активно пользоваться приложением «Госуслуги.Дом», которое позволяет всем собственникам быстро решать общие проблемы через соответствующие обращения в управляющие компании. По его словам, в приложении уже создано более 200 тысяч домовых чатов.