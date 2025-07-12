12 июля в России православные христиане отмечают Петров день

В Петров день во времена Руси чествовали Петра и Павла. Они были учениками Иисуса Христа.

Святой Петр — один из 12 апостолов. Он появился в семье обычного рыбака. Сначала мужчину звали Симоном, потом он получил имя Петр, которое с греческого переводилось, как «камень».

Христос сделал Петра и его брата Андрея своими учениками. Согласно приданию, он позвал их с собой и сказал, что они станут «ловцами человеков».

В дальнейшем Петр поучаствовал и увидел огромное количество важных событий. Он пожелал идти по воде, отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра считают первым папой Римским и тем, кто создал христианскую церковь.

12 июля также отмечают память апостола Павла. Он не был одним из 12 апостолов, а в юношеские годы занимался гонениями иудеев. Тем не менее, он встретил воскресшего Иисуса Христа, после чего начал верить в единого бога.

Павел открыл большое количество общин христиан в Малой Азии и на Балканах. Из его посланий состоит крупная часть Нового завета.

Биографии апостолов мало пересекались в те времена. Однако христиане воспринимают их, как единое целое, в Петров день или, как его еще называют, праздник «Петры-Павлы».