Число пользователей приложения «Госуслуги.Дом» превысило 4 млн россиян

Заместитель министра по строительству и ЖКХ Константин Михайлик сообщил, что за последнюю неделю пользователями приложения «Госуслуги. Дом» стали более 120 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных в приложении россиян превысило четыре миллиона, сообщила пресс-служба Минстроя России .

«В апреле, когда многие управляющие организации начали проводить общедомовые собрания собственников в онлайн-формате, популярным также стал раздел голосований. В проекте «День собственника», в рамках которого управляющие организации и активные собственники проводят онлайн-голосования, запущено уже более 7 тысяч голосований», — замминистра Константин Михайлик.

С помощью приложения у россиян есть возможность отставить обращение в управляющую компанию. Этим правом активно пользуются жильцы многоквартирных домов. Количество заявок уже превысило 1,2 миллиона штук.

В «Госуслуги. Дом» также созданы уже более 200 тысяч домовых чатов, где жильцы могут решать различные общие вопросы. Авторизоваться в приложении можно через портал «Госуслуги». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.