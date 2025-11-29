В Реутове обсудили вопросы ЖКХ в ходе выездной администрации

В реутовском клубе «Активное долголетие» по адресу Юбилейный проспект, д. 30/2 20 ноября прошла встреча с жителями в формате выездной администрации, в рамках которой обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Реутовчане смогли задать вопросы, связанные с работой городских служб в осенний и зимний сезоны. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу о восстановлении парковочных мест на ул. Комсомольская, д. 9 по окончании ремонтных работ. Кроме того, соседи обратились с просьбой организовать временную парковку.

Представители администрации взяли вопрос на контроль. Еще одной темой стало обсуждение перерасчета по услугам ЖКХ за осенний период. Заместитель Главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, муниципального жилищного контроля Владимир Климов отметил, что управляющие компании поспособствуют данной процедуре, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Кроме того, обсудили темы, касающиеся вывоза мусора, уборки придомовых территорий, а также проверки качества воды. В конце выездной администрации реутовчане могли задать дополнительные вопросы по другим волнующим темам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.