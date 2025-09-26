В Реутове обсудили ключевые вопросы сферы ЖКХ на форуме «Управдом»

В Реутове состоялся очередной городской форум «Управдом», ставший важной площадкой для прямого диалога между жителями, управляющими компаниями и представителями власти. В нем приняли участие председатели советов многоквартирных домов, активные жители, руководители управляющих организаций, а также представители ключевых ресурсоснабжающих компаний и ведомств, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Открыл форум заместитель главы Реутова Владимир Климов, который обозначил основные цели встречи и подчеркнул важность совместной работы для решения актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках повестки дня первым был рассмотрен ход исполнения решений, принятых на предыдущем форуме.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля Лариса Томашпольская представила подробный отчет о проделанной работе по обращениям граждан. Особое внимание на встрече было уделено вопросам благоустройства городских территорий, организации платных парковочных пространств и планам по ремонту дорожной сети.

Представитель Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспортной инфраструктуры доложил о текущих проектах и ответил на вопросы жителей. Ключевой темой стала безопасность эксплуатации газового оборудования. Заместитель начальника РЭС АО «Мособлгаз» Ольга Лидер подробно рассказала о необходимости проведения технической диагностики внутридомовых газопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет, а также о правилах и порядке проведения данных работ. В преддверии осенне-зимнего периода был заслушан доклад представителя теплосети о полной готовности города к предстоящему отопительному сезону. Начальник ОУУП и ПДН МУ МВД России «Балашихинское», подполковник полиции Ратибор Котов, выступил с докладом о взаимодействии участковых уполномоченных с председателями Советов домов для обеспечения правопорядка на территориях.

Также были затронуты финансовые вопросы: руководитель местного отделения «МосОблЕИРЦ» Олеся Ванюшина дала разъяснения по начислениям за горячее и холодное водоснабжение и процедуре внесения сведений о поверенных приборах учета. В завершение форума жители смогли задать свои вопросы напрямую всем присутствующим специалистам и получить исчерпывающие консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.