В Реутове капитально отремонтируют 25 многоэтажных домов в этом году

В рамках планерного совещания с главой Реутова Филиппом Науменко обсудили ход выполнения программы капитального ремонта и замены лифтового оборудования в многоквартирных домах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году заканчивается трехлетний цикл краткосрочного плана капремонта и начинает формироваться список домов на новый период. Мы видим значительную динамику в объемах работ: в 2023 году в Реутове были капитально отремонтированы 3 дома, в 2024 — 13, а в этом году масштабные работы ждут 25 многоэтажек», — сказал глава Реутова Филипп Науменко.

Администрация города Реутов уделяет особое внимание информированию жителей. Актуальные данные о сроках и перечне работ доступны на интерактивной карте, а также размещаются на информационных стендах в подъездах.

Кроме этого, в 2025 году запланирована замена лифтов в 4-х домах. Среди них — дом № 20 по ул. Калинина, дом № 19 по ул. Новая, дом № 30 по ул. Победы и дом № 69 по ул. Юбилейный проспект.

«У нас есть еще 3 дома с проблемными лифтами — это Юбилейный проспект, дома № 67 и 68 и ул. Октября, 52. Дома вводились в период с 2016 по 2018 год, у них общий недостроенный подземный паркинг, в котором из-за подтоплений вышло из строя оборудование грузовых лифтов. Свои обязательства не выполнил обанкротившийся застройщик, но мы не оставляем жителей один на один с их проблемами. Замену лифтов в рамках капитального ремонта планируем выполнить в текущем году», — отметил глава Реутова Филипп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.